Era in terapia intensiva

Affetta da polmonite interstiziale bilaterale, le condizioni della giovane sono andate peggiorando ieri pomeriggio quando si sono manifestati segni di aggravamento. "Dopo una valutazione collegiale con gli specialisti ostetrici e neonatologi - fa sapere il primario della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del Salesi, Alessandro Simonini - si è deciso di procedere all’espletamento del parto con taglio cesareo, programmato nel primo pomeriggio. Questo al fine di operare in condizioni di benessere fetale, evitando il rischio concreto di prossima sofferenza". La prognosi resta riservata.

I medici hanno scelto di far partorire oggi pomeriggio con taglio cesareo una donna di 30 anni, incinta alla 33esima settimana e senza vaccino, che si trova nel reparto di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona. La paziente è stata ricoverata il 24 gennaio in seguito ad un peggioramento dell’insufficienza respiratoria correlata al Covid. "La gestione del caso, spiegano dall'ospedale, si è sviluppata attraverso l'applicazione di supporto respiratorio".

Ragazza incinta ricoverata per Covid: è grave. Parto cesareo per far nascere il bambino