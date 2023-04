Individuato l'uomo che aveva incendiato 28 auto in pochi giorni

È stato identificato e denunciato il piromane delle auto in Brianza, accusato di aver incendiato ben 28 veicoli nel giro di pochi giorni. Si tratta di un 39enne di origine calabrese ma da tempo presente in Brianza senza fissa dimora, che lo scorso anno ha seminato il panico tra i comuni di Verano Brianza, Giussano, Carugo e Mariano Comense. Un mese e mezzo prima dei fatti di Giussano e degli altri comuni brianzoli, nel febbraio del 2022, lo stesso uomo diede alle fiamme diversi veicoli nel centro storico di Rimini.

Sulle tracce dell'uomo

Le forze dell'ordine sono riusciti a identificare l'uomo dopo i primi episodi che si sono verificati lo scorso 6 aprile 2022 a Giussano, in provincia di Monza e della Brianza. L'attività di indagine, condotta dai militari dell’Arma e coordinata della Procura della Repubblica di Monza, è stata avviata dopo che il 6 aprile 2022 a Giussano, passata da poco la mezzanotte, ignoti avevano incendiato dolosamente sette autovetture parcheggiate molto vicine tra loro. Elemento che ha portato gli inquirenti a credere che i piromani si muovessero a piedi o in bicicletta. Il giorno successivo, cioè il 7 aprile 2022, acquisite e analizzate le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno immediatamente notato un uomo che si aggirava a bordo di una bicicletta tra le auto, proprio nella fascia oraria degli incendi.

L'allora 38enne è stato identificato. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per diversi reati, come estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furti aggravati, maltrattamenti in famiglia, evasione, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza.

I precedenti in Romagna

Rintracciato in un’abitazione nei pressi dell'incendio, il 38enne è stato trovato con ancora indosso i vestiti utilizzati la notte precedente. Lo sviluppo delle indagini ha poi permesso di ricostruire che quella stessa notte aveva bruciato altri 12 veicoli a Carugo e Mariano Comense e che alle 22 del 2 aprile - quattro giorni prima - era stato sempre lui a dare fuoco a una vettura della polizia locale di Verano Brianza parcheggiata dietro il comune. Un mese e mezzo prima dei fatti di Giussano e degli altri comuni brianzoli, nel febbraio del 2022, lo stesso uomo scatenò l'inferno nel centro storico di Rimini dando fuoco a sette autovetture in sosta.

Il piromane - ha fatto sapere l'Arma in una nota - "è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria che ne ha richiesto il rinvio a giudizio". L'uomo attualmente si trova ristretto nella casa circondariale di Rimini per l’incendio delle autovetture avvenuto nel capoluogo romagnolo tra il 21 e il 23 febbraio 2022.