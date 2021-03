Ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato per terra all'improvviso, mentre stava facendo una passeggiata con i figli ieri a Campofelice di Roccella, comune della città metropolitana di Palermo. I figli dell'uomo, un 52enne palermitano, comprendendo subito la gravità della situazione hanno chiamato il 118 e, grazie alle istruzioni fornite al telefono dalla sala operativa e all'intervento di un passante, sono riusciti a salvarlo.

Ha un infarto mentre passeggia con i figli: così l'hanno salvato a Palermo

Nel momento in cui è stato lanciato l'allarme l’eliambulanza era impegnata. È stato così attivato l’elisoccorso da Caltanissetta ed è stata inviata anche un’ambulanza con il defibrillatore. In attesa dell’arrivo dei sanitari la sala operativa ha spiegato all'uomo che si è fermato per dare aiuto come fare un massaggio cardiaco. E così il cuore del 52enne ha ripreso finalmente a battere.

Nel frattempo sono arrivati i medici. L’infartuato è stato trasportato all’ospedale Ingrassia e ricoverato in cardiologia. La prognosi è riservata.