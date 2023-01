Inseguita e presa a calci da una paziente: infermiera aggredita in pronto soccorso

Ennesima aggressione a un operatore sanitario. Una giovane infermiera in servizio all'ospedale Di Venere di Bari è stata aggredita nella giornata di ieri 13 gennaio da una paziente che le ha lanciato il mouse del computer in faccia, l'ha presa a calci, inseguita e minacciata, fino a quando l'infermiera ha trovato rifugio in uno spogliatoio. A denunciare il tragico episodio è l'Asl di Bari sottolineando che la paziente era arrivata con "una banale ferita al dito" e ha aggredito l'infermiera solo perché le ha spiegato "che i codici rossi più gravi hanno la precedenza rispetto agli altri". L'infermiera ha riportato un trauma contusivo escoriato degli arti inferiori per una prognosi di 7 giorni.

Immediata la condanna del direttore generale dell'Asl barese Sanguedolce che ha contattato, questa mattina, la giovane infermiera aggredita per esprimerle massima solidarietà e mettere a disposizione la tutela legale dell’azienda nel caso in cui l’operatrice decida di sporgere denuncia. "Verificheremo anche - ha proseguito Sanguedolce - se c’è stata interruzione di pubblico servizio per poi prendere i provvedimenti necessari".