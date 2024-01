Spintonate e prese a pugni: due infermiere aggredite in pronto soccorso

Un nuovo caso di aggressione contro il personale sanitario si è registrato nella notte di ieri, 3 gennaio, al pronto soccorso di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Vittime due infermiere, colpevoli di aver chiesto ai familiari di una paziente di uscire dalla sala d'attesa troppo affollata. Brutale la reazione dei parenti, i quali si sono scagliati contro le due lavoratrici con spintoni e pugni, provocando loro lievi traumi.

Una notte di violenze

La polizia del commissariato di Castellammare di Stabia ha acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza dell'ospedale per cercare di risalire all'identità degli aggressori in attesa della denuncia formale, portando avanti le indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata. Ma quello registrato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia non è stato l'unico episodio di violenze contro il personale sanitario: secondo quanto riportato dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", altre due aggressioni sono avvenute nella stessa notte del 3 gennaio ai danni di un equipaggio del 118 a Casoria e al personale del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Napoli.