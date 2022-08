L'infermiere massacrato di botte dal paziente che stava curando

È stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, e dovrà essere operato in queste ore, l'infermiere di 40 anni che lunedì sera è stato aggredito al pronto soccorso di Castiglione delle Stiviere (Mantova): il sanitario sarebbe stato preso a pugni da un paziente appena trasportato in ospedale. Arrivato al San Pellegrino in ambulanza, stava per essere sottoposto ad elettrocardiogramma, quando improvvisamente (e senza apparente motivo) avrebbe assalito l'infermiere che lo stava curando, colpendolo con almeno due pugni al volto.

Il 40enne è caduto a terra, privo di sensi: il suo aggressore è stato immobilizzato e poi denunciato dai carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti. È accusato di lesioni gravi e violenza. Tutto è successo poco dopo le 19. L'infermiere ferito è stato medicato sul posto e poi trasferito al Civile: la prognosi è di cinquanta giorni. Il suo aggressore avrebbe detto di non ricordare nulla.