L'infermiere che chiede di indossare la mascherina e si ritrova con un dito rotto

Non si aspettava l'esplosione di violenza. Un infermiere ha invitato un uomo a indossare la mascherina e quest'ultimo ha reagito prendendolo per il collo, malmenandolo e rompendogli un dito.

L'infermiere picchiato in ospedale a Treviglio (Bergamo)

L'infermiere era in servizio all'ospedale di Treviglio (Bergamo): per lui 21 giorni di prognosi, oltre a 8 settimane per la riabilitazione del mignolo destro. E' successo sabato sera all'inizio del turno di lavoro e la notizia è riportata oggi dai giornali locali come l'Eco di Bergamo. A soccorrere l'uomo, 53 anni, che lavora in Cardiologia, è stata la guardia privata in servizio in quel momento al pronto soccorso dell'ospedale lombardo. L'aggressione è andata in scene nei pressi delle macchinette del caffè dove l'infermiere, prima del turno, si era recato a bere un caffè. L'aggressore è una persona senza fissa dimora e che "bazzica spesso in ospedale".

Episodio simile qualche settimana fa all'interno dell'ospedale "Santissima Trinità" di Roma. La vittima, anche in quel caso un infermiere della struttura, aveva chiesto a due persone cosa stessero facendo e di indossare il dispositivo di protezione, ma per tutta risposta aveva subito un tentativo di rapina ed era stato aggredito