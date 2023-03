Infermiere spiate mentre fanno la doccia: cosa è stato scoperto

La procura di Firenze ha notificato l'avviso conclusione indagini a tre tecnici della manutenzione, dipendenti di un'azienda esterna che lavora in appalto per la Asl Toscana Centro, i quali avrebbero spiato con una telecamera le infermiere nelle docce dello spogliatoio dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Si tratta un 57enne fiorentino, un 37enne del Pisano e un 41 della provincia di Firenze. I tre sono accusati di interferenze nella vita privata, aggravata da motivi abietti.

La denuncia partita da un'infermiera

A far partire l'inchiesta, a maggio del 2022, era stata un'infermiera che dopo essersi accorta di un puntino nero che spuntava dalla parete della doccia, aveva strappato l'aggeggio dal muro per chiedere consulto a un amico esperto di elettronica. Il caso era così finito sul tavolo dei carabinieri che dopo aver fatto un sopralluogo nella struttura avevano trovato uno schermo dall'altra parte del muro, in uno spogliatoio accessibile (con un badge) a diverse categorie di dipendenti, tra cui anche alcuni tecnici.

Lo schermo, avevano accertato i militari, non poteva registrare: impossibile, però, escludere che i presunti voyeur si servissero di un altro apparecchio. Sembra comunque scongiurato il rischio che le immagini siano finite in rete. Secondo diverse testimonianze la telecamera era nelle docce da mesi, forse già dal 2021.

Lo spogliatoio femminile era stato realizzato al primo piano, prima della pandemia, in aggiunta a un altro più grande che si trova al sesto livello. I carabinieri lo hanno controllato palmo a palmo per verificare la presenza di altri apparecchi, così come bonifiche sono state svolte nell'intero ospedale. Per il sollievo delle altre lavoratrici, i controlli si sono conclusi senza altri ritrovamenti sospetti.

Dopo la diffusione della notizia, altre settanta denunce firmate da infermiere e operatrici sociosanitarie sono arrivate in procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini a piazzare la microtelecamera nelle docce dello spogliatoio, collegandola con un cavo al monitor, sarebbero stati in tre. Si tratta beninteso di accuse che dovranno essere vagliate dalla magistratura.