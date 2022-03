Infermieri fanno sesso in ospedale: ci sono i video

Operatori sanitari fanno sesso in corsia. I video finiscono ad un giornale e scoppia lo scandalo. Il fatto è avvenuto nel napoletano, per la precisione nel pronto soccorso di Castellammare di Stabia. E’ lì che due operatori sanitari, presumibilmente degli infermieri, sarebbero stati ripresi dalle immagini video di una telecamera mentre si scambiavano effusioni, fino a veri e propri atti sessuali. Tutto nelle stanze e corridoi dell’ospedale.

Lo scandalo è emerso da penna Usb e da un biglietto recapitato al quotidiano Metropolis: ''Questo è quello che accade nel pronto soccorso di Castellammare di Stabia. Tutti sanno, ma nessuno fa niente''. Nel supporto informatico quattro video che mostrerebbero i due professionisti intenti a fare sesso in ospedale.

Della vicenda si stanno interessando in queste ore i vertici dell'Asl napoletana, l'azienda sanitaria competente per territorio. Coinvolti anche i sindacati. La telecamera sarebbe stata nascosta in quel luogo. Questa la ricostruzione al momento ritenuta più plausibile. Chi ce l’ha messa, lo avrebbe fatto proprio con la consapevolezza di cogliere sul fatto i due amanti.