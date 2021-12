Ingegnere rapito da una banda di criminali: riesce a liberarsi e scappa

I carabinieri indagano sul tentato rapimento di un ingegnere di 51 anni avvenuto lo scorso 26 novembre a Marano, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto in via Eschilo: l'uomo stava rientrando a casa insieme al padre, un 76enne, imprenditore edile molto noto nella zona, quando entrambi sono stati sorpresi da 4-5 persone che hanno immobilizzato il 51enne e lo hanno portato via a bordo di un furgone.

Dopo una breve colluttazione con i banditi l'uomo è però riuscito a scappare dal furgone dopo aver percorso circa 2 km. Trasportato all'ospedale di Pozzuoli, è stato giudicato guaribile in 15 giorni per lesioni al volto e alla tempia. I militari dell'Arma di Marano sono stati allertati da una segnalazione giunta in caserma. Il sospetto è che il rapimento sia avvenuto per finalità estortive, ma le indagini sono solo all'inizio.