Alza "un po' troppo" il gomito e ingoia un cucchiaino: corsa in ospedale

I fatti risalgono a prima di Natale, anche se solo nelle ultime ore i giornali locali ne hanno dato notizia. Un giovane ingoia accidentalmente un cucchiaino: operato d'urgenza all'ospedale di Isernia.

Secondo quanto si è appreso, il giovane è arrivato al pronto soccorso raccontando ai medici l'accaduto: il 19enne aveva alzato un po' troppo il gomito, e per tentare di espellere l'alcol ingerito, aveva deciso di provare ad autoindurre il vomito, infilandosi pericolosamente un cucchiaino in gola. La posata è scivolata nel cavo orale e la corsa in ospedale è stata inevitabile.

Dopo i primi accertamenti per la valutazione del caso, è stato sottoposto a un intervento di chirurgia endoscopica per la rimozione del cucchiaino che non ha provocato danni. Il giovane è buone condizioni.