Insegna da 21 anni ma aveva un segreto, ora rischia di perdere 350mila euro

Insegnava da 21 anni in scuola secondaria di primo grado, ma la sua laurea è risultata falsa. Per questo una insegnante della provincia di Varese si è vista sequestrare dai Finanzieri beni pari a 350.000 euro, una somma riferibile agli stipendi alle somme erogate dall'Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr.

L'esecuzione della misura cautelare reale ha portato al sequestro di risorse finanziarie pari ad euro 166.000,00 presenti sui depositi e sui conti correnti bancari dell'indagata nonché di 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed 1 appartamento da nove vani oltre ad un autoveicolo e ad un motoveicolo. Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione delle indagini condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Varese. L'insegnante è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria di Varese per truffa e per uso di atto falso in quanto la stessa, avendo ottenuto l'inserimento nelle "Graduatorie Provinciali di supplenza negli istituti scolastici ubicati nella provincia di Varese" a partire dall'anno 2000, ha effettuato in via continuativa supplenze di durata annuale in diversi istituti scolastici locali avvalendosi del falso diploma di laurea. L'insegnante non si era nemmeno mai iscritta presso l'università in cui, come lei attestava, aveva conseguito una laurea con 110 e lode.