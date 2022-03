Non risponde ai colleghi: insegnante trovato morto in una stanza d'albergo

Il suo telefono squillava a vuoto. Da due giorni non rispondeva ai colleghi che, non vedendolo presentarsi al lavoro, hanno provato a contattarlo in tutti i modi. Gli stessi si sono quindi presentati all'hotel dove alloggiava e hanno fatto la tragica scoperta, stamattina. L'uomo, un insegnante 57enne originario di Napoli, è stato rinvenuto cadavere nella sua camera d'albergo. La macabra scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì, verso le 10, in una struttura ricettiva di via Latina a Miramare, in provincia di Rimini.

L'insegnante trovato morto in un albergo di Miramare

L'allarme ha fatto accorrere sul posto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma il medico non ha potuto fare altro che accertarne il decesso e informare la questura. Nell'albergo sono intervenute le volanti della polizia di Stato, con gli agenti che hanno identificato la vittima, un docente di educazione fisica, e chiesto l'intervento del medico legale.

Dai primi rilievi sul corpo sembrerebbe trattarsi di una morte naturale.