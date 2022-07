Ferroviere eroe insegue ladro che aveva scippato una ragazza ma muore d'infarto

Un gesto di eroismo finito purtroppo in tragedia. Una ragazza, appena scesa dal treno, era stata scippata nella stazione di Santa Maria Capua Vetere del suo telefonino. Un ferroviere, dopo aver assistito al fatto, non ci ha pensato due volte ed è partito all'inseguimento del ladro, che poi si è scoperto essere un 17enne rom. Ma purtroppo lo sforzo, a causa anche dalle altissime temperature, gli è stato fatale e il ferroviere si è accasciato su una panchina ed è morto in seguito a un infarto, nonostante i tentativi di soccorso dei presenti.

Come racconta CasertaNews.it è finita così ieri sera la vita di Carlo Palma, 62enne di Cardito (Napoli) dipendente delle Ferrovie dello Stato con la mansione di effettuare sopralluoghi nelle stazioni ferroviarie per verificare lo stato dei luoghi o eventuali danni. Il ladro 17enne è stato fermato da alcuni viaggiatori e poi consegnato alla polizia ferroviaria. In una nota, il sindacato dei trasporti Fit-Cisl Campania, di cui il Palma faceva parte, ha dichiarato che "Carlo è sempre stato un modello di uomo da prendere come esempio per i sani principi che da sempre ha portato avanti. Motivo per cui anche ieri per cercare di acciuffare questo malintenzionato il suo grande cuore non ha retto”.

“Siamo affranti al pensiero che l'amico Carlo innanzitutto e poi collega purtroppo ci ha lasciato. Rivolgiamo il nostro cordoglio a tutta la famiglia, scossa come noi per questo tragico evento. Abbiamo bisogno tutti noi di far continuare la sua azione di moralità e senso civico. Ci mancherai tanto, ciao Carlo", concludeva la nota.