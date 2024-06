Insegue un uomo con un coltello in mano in stazione: denunciata 56enne

Con un coltello in mano inseguiva un uomo nella stazione di Giulianova, comune del teramano sulla costa adriatica. Per tale ragione una donna di 56 anni, nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dalla polizia ferroviaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata.

È stata la stessa vittima dell'aggressione a rivolgersi agli agenti in cerca di aiuto. Gli agenti della Polfer avrebbero, a quel punto, bloccato la donna sottraendole il coltello da cucina a della lunghezza complessiva di 30 cm. di cui 20 cm di lama. Successivamente hanno allertato l'autorità giudiziaria.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le motivazioni che hanno portato la donna a compiere il folle gesto.