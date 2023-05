Con un'auto rubata speronano i carabinieri: arrestati dopo un folle inseguimento

I carabinieri della stazione di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, hanno arrestato due cittadini nordafricani ritenuti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Si trovavano a bordo di un'autovettura, poi risultata rubata, all'interno del parcheggio di un supermercato di Rubiera quando, alla vista di una pattuglia, per evitare i controlli che i militari si accingevano a fare hanno imboccato la via Emilia dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un concitato inseguimento a folle velocità per diversi chilometri, conclusosi nella rotatoria di via 11 settembre 2001 a Scandiano, che hanno imboccato contromano fermandosi dopo aver speronato un'altra pattuglia della tenenza di Scandiano giunta in ausilio.

Scesi dall'auto nel tentativo di fuggire, hanno colpito i militari con calci e pugni venendo poi bloccati grazie anche all'utilizzo dello spray antiaggressione in dotazione ai carabinieri. Tre i militari feriti. Per questi motivi, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, i carabinieri della stazione di Rubiera hanno arrestato un 45enne e un 40enne di origini marocchine residenti in città. Al termine delle formalità di rito sono stati ristretti a disposizione della procura reggiana diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.