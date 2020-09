Folle inseguimento all'uscita da scuola: banditi in fuga rischiano di investire alcuni "nonni vigile"

Inseguimento all'ora di pranzo di oggi, giovedì 17 settembre 2020, a Givoletto nel Torinese. Protagonista una banda di ladri d'appartamento a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta grigia, che è stata sorpresa da una pattuglia dei carabinieri. I banditi hanno sgommato per tutto il paese andando a mettere in pericolo la vita di diversi pedoni, che hanno rischiato di essere investiti, e di alcuni nonni vigile, che stavano facendo servizio davanti alle scuole, proprio all'ora in cui era prevista l'uscita dei bambini.

Paura all'uscita delle scuole: auto inseguita rischia di investire diversi pedoni

I bandini sono poi riusciti a raggiungere la periferia del centro abitato e a fare perdere le proprie tracce. La sindaca Azzurra Mulatero, invitando i cittadini a utilizzare le chat di controllo del vicinato per le segnalazioni ("e non per fare gli eroi", precisa), ha detto che le telecamere del paese hanno preso il numero di targa della vettura.