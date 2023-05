Non si ferma all'alt, inizia un inseguimento da film: poi lo schianto

Un inseguimento "da film" in via Is Mirrionis, periferia di Cagliari: nel tardo pomeriggio di mercoledì la polizia locale si è messa alle calcagna di un'Alfa 156, che non si era fermata all'alt in via Cadello. L'uomo alla guida ha dato gas ed è incominciata una fuga per tutto il quartiere, che ha messo a serio rischio l'incolumità di pedoni e altri automobilisti.

L'Alfa ha poi terminato la sua corsa contro una serie di auto e scooter parcheggiati. Gli occupanti (due o tre persone) sono scappati a piedi. La polizia locale ha già individuato il proprietario dell’auto: non è chiaro se alla guida ci fosse davvero lui. L'auto è risultata essere sotto sequestro: non poteva circolare.