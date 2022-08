Inseguono un capriolo indifeso con lo scooter: "Oh fa 40 all'ora, è Usain Bolt"

Un gesto di violenza gratuito. Un video pubblicato sui social dall'Enpa, associazione che si occupa della tutela degli animali, mostra due scooteristi che inseguono un povero capriolo che fugge terrorizzato. L'audio è eloquente: "Oggi a spasso col capriolo... guarda come salta le righe bianche". E ancora: "Stagli dietro" dice uno dei due ridendo. "Oh 40 all'ora" dice l'altro, "è Usain Bolt". E giù di risate mentre l'inseguimento continua e il povero animale corre a perdifiato non sapendo dove rigufiarsi. L'episodio è avvenuto di notte a Firenze. "È maltrattamento, un atto di idiozia" spiegano dall'Enpa che sul caso ha presentato una denuncia. I due, dicono gli animalisti, ne "risponderanno in Tribunale. Ci aspettiamo una condanna esemplare".

Il video dei due scooteristi che inseguono un capriolo