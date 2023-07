Insetto entra nel boccaglio mentre nuota e lo punge alla gola

L'incubo di tutti gli snorkelisti: un uomo di 70 anni ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo che - mentre nuotava - un insetto è entrato nel boccaglio e lo ha punto in gola. L'uomo è riuscito a raggiungere la riva invocando soccorso. Subito è partita la chiamata al 112 con i soccorritori intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Al loro arrivo a Sistiana, nel territorio comunale di Duino Aurisina, l'uomo era cosciente ma con evidenti difficoltà respiratorie.

Il personale medico infermieristico lo ha preso in carico e lo ha trasportato all'ospedale di Cattinara in condizioni non gravi.