La fidanzatina lo lascia, lui posta su Instagram una sua foto nuda: arrestato 16enne

La fidanzatina lo lascia e lui si vendica postando su Instagram una fotografia di lei nuda. I carabinieri a Caltanissetta hanno arrestato un sedicenne con l'accusa di minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite. La ragazzina ha solo 15 anni ed è stata lei stessa a chiedere l'aiuto dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, lui non ha accettato la fine della relazione e avrebbe iniziato a tormentarla.

Avrebbe cominciato a tempestarla di messaggi "Ti sotterro...", e ancora "Per me sei morta, sei una falsa che non si ama più e che illude, ma tranquilla ora ci penso io". Poi le minacce di pubblicare le foto di lei nuda e infine la pubblicazione su Instagram dello scatto che lei gli aveva inviato quando ancora erano fidanzati. Il giorno stesso della denuncia, le avrebbe mandato 125 messaggi seguiti da otto telefonate.

I militari hanno sequestrato il telefono del ragazzo, che è finito ai domiciliari. Il gip, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto l'obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7, salvo che per le uscite in compagnia o sotto la vigilanza dei genitori o per comprovate esigenze di lavoro, salute o studio. Disposto inoltre il divieto di avvicinarsi alla vittima o contattarla.