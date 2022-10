Le storie di Instagram usate per spacciare droga

Usava le storie di Instagram per tenere aggiornati i suoi clienti sulle droghe che aveva a disposizione. Un giovane catanese, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dall'indagine condotta dai militari, è emerso come il ragazzo servendosi delle "storie" informava sul tipo di droga da poter acquistare.

I carabinieri hanno monitorato i contenuti dei canali social del ragazzo e poi è scattata la perquisizione domiciliare. Nell'armadio e nel comodino della camera da letto c'erano quattro involucri con 3 grammi di chetamina, due grammi di ecstasy, tre bilancini di precisione e materiale da confezionamento. Sono stati, inoltre, recuperati quattro flaconi di popper, sostanza chimica la cui assunzione può creare dipendenza ed effetti negativi per la salute. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.