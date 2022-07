Installa le telecamere in casa per controllare il gatto, scopre il vicino che fa sesso nel suo letto

Era in vacanza da pochi giorni e stava guardando, tramite il suo cellulare, le immagini delle telecamere che aveva fatto installare in casa per osservare il suo gatto che invece era rimasto in città. A un certo punto però sullo schermo si è materializzata una scena decisamente singolare: due uomini si erano intrufolati in casa e stavano facendo sesso sul suo letto. Uno dei due era il suo vicino di casa che evidentemente si era appropriato della sua camera da letto per darsi alla pazza gioia.

Nonostante lo choc la donna sarebbe riuscita ad avviare la registrazione delle immagini per poi presentare una denuncia per violazione di domicilio nei confronti dell'uomo e anche della sua padrona di casa, a cui aveva lasciato le chiavi allo scopo di farle dare da mangiare al gatto. L'episodio, di cui dà notizia TorinoToday, risale al 6 settermbre del 2019 e vede protagonista una 30enne residente a Torino. Il processo si è aperto in questi giorni. La donna si è costituita parte civile, assistita dall'avvocato Andrea Gibin dello studio legale Bonatti-Sattanino.