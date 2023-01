L'uomo che insulta i passanti e bestemmia in dialetto, poi si spoglia nudo

La polizia locale di Rovato, in provincia di Brescia, ha denunciato un 40enne bergamasco per resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni: l'uomo, a quanto pare ubriaco, nella serata di sabato avrebbe prima cominciato a importunare i viaggiatori nella sala d'aspetto della stazione e poi si sarebbe spogliato di fronte agli agenti intervenuti. Nel mezzo, una lunga sequela di insulti, bestemmie in dialetto e altre volgarità rivolte ai presenti.

La chiamata al comando è arrivata da parte degli stessi pendolari. Anche il 40enne era in stazione in attesa del treno che l'avrebbe riportato a casa. Gli agenti sono riusciti a calmarlo, non senza fatica: dopo averli quasi aggrediti è stato infine portato in caserma.

Ma è qui che avrebbe dato il peggio di sé, spogliandosi completamente nudo e proseguendo con le minacce. Il 40enne è stato infine sedato e portato via in ambulanza.