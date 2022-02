Insulti e calci all'auto: chiede aiuto ma si fermano solo due operatrici dell'ambulanza

È stata aggredita da un uomo nel centro di Genova, si è sbracciata per chiedere aiuto ma nessuno si è fermato ad aiutarla. A soccorrerla sono state invece due operatrici di un'ambulanza della croce verde di Recco: Giulia Sciaccaluga, 27 anni, e Maria Gelli, di 21. La disavventura è toccata in sorte ad una ragazza veneta che si trovava in via Invrea quando è diventata bersaglio delle contumelie rivoltele da un giovane. "Urlava e chiedeva aiuto ma era da sola", raccontano le due operatrici.

"L'abbiamo fatta salire a bordo e abbiamo chiamato la polizia - continuano - e lei ci ha raccontato che un pedone, probabilmente per questioni di precedenza, l'ha prima insultata e poi ha iniziato a prendere a calci la sua auto e ad avvicinarsi alla portiera, a quel punto lei è scesa ma il tizio si è dileguato".

Le due operatrici, una volta arrivate le forze dell'ordine e certe che la giovane si sentisse bene, hanno ripreso la marcia per ritornare in sede: "Stavamo tornando da un servizio all'ospedale Galliera, fermandoci abbiamo fatto solo il nostro dovere". Per la ragazza aggredita tutto si è risolto con un grande spavento: "Nonostante le mie urla e il clacson non si è fermato nessun automobilista, le uniche anime pie le due ragazze, mi farebbe piacere credere che Genova non sia solo una città fatta di quartieri da evitare anche in pieno giorno e di delinquenza".