Insulti alla capotreno, minacce al personale e lancio di lattine: follia e vandalismo sul treno

Sono otto in totale i giovani denunciati a Lecco dove si sono verificati più episodi non proprio edificanti

Tre ragazzi di età compresa tra i 17 e 31 anni sono stati denunciati a Lecco per interruzione di pubblico servizio, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. I tre giovani, sprovvisti di biglietto e con l'intenzione di viaggiare gratis, avrebbero forzato le porte di un treno fermo alla stazione di Lecco che stava partendo. La capotreno è stata prima derisa e ingiuriata, anche con insulti a sfondo sessista, e poi travolta dalla furia del gruppo. I responsabili sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria anche per aver imbrattato, con sostanze alcoliche, svariati arredi del treno.

La baby gang che inizia a lanciare lattine di birra sul marcipiede della stazione

Non è tutto perché sempre a Lecco altri cinque giovani, di età compresa tra i 16 e 21 anni sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sull'identità personale. I cinque, a bordo di un treno partito da Lecco e diretto a Milano, durante la fermata in una stazione intermedia, alla richiesta del capotreno, si sarebbero rifiutati di pagare il biglietto e fornire le proprie generalità.

I diretti interessati hanno perfino lanciato con violenza alcune lattine piene di birra sul marciapiede, che sono così esplose in direzione di altri dipendenti delle ferrovie. La "baby gang" si è si è poi dileguata e il treno è ripartito con 20 minuti di ritardo, tra spavento e disagi.

Anche il giorno successivo, due di loro, dopo essere stati sorpresi a viaggiare senza biglietto, hanno oltraggiato e minacciato il capotreno del convoglio su cui erano a bordo. Grazie alla visione delle riprese della videosorveglianza presente a bordo treno e nelle varie stazioni, gli agenti della Polfer sono risaliti ai responsabili, che ora sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.