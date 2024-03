In ospedale per dolori all'addome, viene operata e muore dopo 9 giorni

Sarà la magistratura a fare chiarezza sulla morte di una donna di 53 anni ricoverata all'ospedale Veneziale di Isernia dopo un intervento di rimozione della colecisti. La Procura di Isernia, dopo la denuncia dei familiari, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'azienda sanitaria regionale del Molise ha avviato un'indagine interna.

La donna, secondo una prima ricostruzione si era presentata in pronto soccorso 20 giorni fa per dolori addominali. Il 13 marzo, è stata sottoposta a un intervento di colecisti in laparoscopia, intervento chirurgico mininvasivo. Ci sono però state delle complicazioni, i medici hanno deciso un secondo intervento e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dove è morta dopo nove giorni di coma. La salma è sotto sequestro e sarà eseguita l'autopsia.