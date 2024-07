Mangiano caramelle alla frutta in albergo e finiscono intossicati in ospedale

Non hanno resistito alla voglia di provare delle caramelle alla frutta americane, un "desiderio" che li ha fatti finire ricoverati con una intossicazione alimentare. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 7 luglio, a Forio d'Ischia, in provincia di Napoli: i carabinieri, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti nell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove erano stati portati gli sfortunati protagonisti della vicenda.

Una 55enne, una 53enne e un 17enne (il ragazzo compirà 18 anni tra poco meno di un mese) che, accompagnati da un parente, si erano presentati al pronto soccorso per un’intossicazione. I tre hanno raccontato a carabinieri e medici di lavorare per una ditta di pulizie. Poco prima, mentre si trovavano in una camera di un albergo a Forio impegnati nella propria mansione, si erano ingolosire dalla presenza di alcune caramelle mangiandone qualcuna. Dopo pochi minuti per le due donne e il ragazzo giramenti di testa e stato confusionale. I carabinieri sono intervenuti nella stanza d’albergo segnalata, occupata da una coppia di turisti statunitensi incensurati di 37 e 31 anni, e lì hanno trovato e sequestrato una confezione di caramelle alla frutta molto note negli Usa. I cubetti gommosi saranno sottoposti ad accertamenti per individuare un'eventuale contaminazione

I tre malcapitati sono ricoverati “in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita". Intanto i carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica della vicenda