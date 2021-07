Lascia la pentola sul fuoco e si addormenta: finisce in ospedale

Un uomo di circa 50 anni è finito in ospedale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 luglio 2021, dopo essersi addormentato con una pentola sul fuoco in casa, in via Sobrero 27 a Torino.

I vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento, al pianterreno dello stabile, verificando che si è trattato soltanto di fumi ma nulla è andato a fuoco.

L'uomo, che ha cercato di raggiungere la pentola incandescente, ha respirato il fumo ed è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria. Una distrazione che poteva terminare in tragedia: per fortuna il 50enne intossicato non è in pericolo di vita.