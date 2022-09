Coppia intossicata dal monossido di carbonio

Una coppia di sessantenni è rimasta intossicata in modo grave per aver respirato monossido di carbonio. Erano nella loro casa, in una frazione del Comune di San Floriano (Gorizia). L'allarme è scattato all'alba di oggi, 29 settembre. I soccorsi sono stati coordinati dalla Sores, Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Sono stati portati all'ospedale di Gorizia, e le loro condizioni sono considerate gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto stanno operando anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che dovranno stabilire le cause dell'intossicazione.