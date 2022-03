Investe un anziano e fugge: arrestato grazie a un filmato

Investe un anziano è fugge senza fermarsi a prestare soccorso. Succede a Guardia Saframondi, paese in provincia di Benevento. L'autista, di 64 anni e originario di San Lorenzo Maggiore (provincia di Benevento), ha travolto un 78enne nei pressi di un bar ed è fuggito, ma le immagini di un impianto di videosorveglianza hanno permesso la sua identificazione da parte dei carabinieri: l'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni e omissione di soccorso. L'anziano investito è stato soccorso da alcune persone presenti ed è stato trasportato in gravi condizioni dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove si trova tuttora ricoverato, ma in miglioramento.