Investe un bambino e poi abbatte un semaforo

Ha investito un bambino con il suv e poi si è schiantato contro il semaforo, abbattendolo. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13:00 del 10 agosto a Roma.

Il piccolo di 11 anni è in gravi condizioni. Il bimbo è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una vettura, una Seat Ateca, guidata da un uomo di 51 anni. Dopo l'investimento del bambino, il suv è poi finito contro il semaforo.

Il bambino è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Il conducente ha riportato alcune lesioni lievi ed è stato trasportato al policlinico Casilino. Per lui richiesti gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Il semaforo è stato abbattuto e pertanto la pattuglia ha richiesto l'intervento delle ditta per il ripristino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno accertato l'investimento.