Investe ciclista e fugge: arrestato per omicidio stradale

Aveva investito e ucciso un ciclista e poi si era dato alla fuga con la sua auto, senza prestare soccorso alla vittima. Il ciclista, Giuseppe Grippaldi, 40 anni il prossimo 20 aprile, è morto in seguito all'impatto nel tardo pomeriggio di domenica 21, in via Santa Cristina a Borgaro Torinese, in provincia di Torino. I carabinieri di Caselle, che hanno effettuato l'intervento e i rilievi tecnici, hanno identificato quale autore del reato Marco Lamantia, classe 1967, arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Decisive, per identificarlo, le immagini delle telecamere della zona, oltre ad alcune testimonianze. L'uomo è stato posto ai domiciliari. L'auto, una Fiat Panda, è stata trovata nel garage condominiale coperta da un telo. L'inchiesta è coordinata dai pm Daniele Piergianni della procura di Ivrea e Paolo Scafi della procura di Torino. L'arrestato è assistito dall'avvocato Antonio Genovese.