Investe un cinghiale e si scontra contro un albero: morto un 55enne

Terribile incidente stradale. Un uomo di 55 anni è morto ieri sera in Versialia, in provincia di Lucca, dopo aver investito con la sua Smart un cinghiale che gli ha attraversato la strada, e poi è finito contro un albero.

L'incidente è avvenuto sul viale dei Tigli, tra Viareggio e Torre del Lago, vicino a villa Borbone. L'uomo da Torre del Lago procedeva verso Viareggio.

Il conducente della vettura, Dario Volpe, originario di Forte dei Marmi, è stato trasportato all'ospedale Versilia, dove però è deceduto per i gravi traumi riportati. Anche per l’animale non c’è stato scampo, che è morto dopo l’impatto.

La notizia dell'incidente mortale ha sollevato il problema sulla presenza di cinghiali e altri animali nella zona: in passato ci sono stati diversi incidenti mortali, perché più volte gli animali si sono spinti in strada.