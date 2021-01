Tragedia in autostrada, auto travolge operai al lavoro: un morto e tre feriti gravi

Tragedia nel pomeriggio di oggi sulla A14, poco prima del casello di Rimini Nord, in direzione sud. Verso le 18 una Opel è piombata su un gruppo di operai che pare stessero terminando lo sfalcio delle erbacce che costeggiano la carreggiata. La vettura ha centrato il furgone degli operai e travolto tre persone, prima di schiantarsi contro il guard rail.

Sul posto i mezzi del 118, tre ambulanze e l’auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco e il personale della polizia autostradale.

L’automobilista, un 19enne, dopo essere stato liberato dalle lamiere dell’auto, è stato affidato ai sanitari che hanno subito cercato di rianimarlo ma per lui non c’è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Altre tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, riportando lesioni serie, e sono stati trasportati nei pronto soccorso di Rimini e Cesena con codici di media gravità. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia autostradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.