L'uomo che investe un operaio in bici e scappa

Le indagini attraverso le telecamere e alcune parti dell'auto trovate sul luogo dell'incidente hanno permesso di rintracciare un 39enne bergamasco, ora denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali gravissime

Ha investito con la propria auto un operaio di 28 anni che si stava recando a lavoro in sella alla sua bicicletta, senza poi fermarsi a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto sabato sera a Zingonia, in provincia di Bergamo. Questa mattina un 39enne di Osio Sopra è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali gravissime.

Investe un operaio e scappa: denunciato

Dopo l’impatto, il 28enne, nativo del Gambia, è stato subito trasportato con urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una frattura cervicale, che ha obbligato i medici a un intervento chirurgico urgente.

A seguito dell’accaduto, i carabinieri della sezione radiomobile dell'Arma di Treviglio e della tenenza di Zingonia hanno dato avvio alle ricerche del pirata della strada, individuato grazie ad alcune parti della sua auto trovati sul posto dell'incidente e alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.