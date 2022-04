Tre cavalli attraversano la strada all'improvviso: lo schianto è devastante

Tre cavalli sono stati travolti e uccisi ieri all’alba sulla strada statale 131 in Sardegna: è successo intorno alle 5 del mattino in territorio di Abbasanta.

Il conducente del tir si è trovato all’improvviso davanti gli animali che erano usciti da un terreno confinante con la statale. Non ha fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto e li ha travolti, provocando così la morte dei tre animali. L’uomo è rimasto illeso per miracolo.

La statale 131 è la principale arteria dell'isola, la più trafficata, collega Porto Torres a Cagliari. Il bilancio dell'incidente sarebbe potuto essere ben più grave se fosse successo in un orario differente. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4 del mattino all’altezza del chilometro 127, nella zona di Sant’Ignazio, sulla carreggiata in direzione Sassari, quando sulla carreggiata il traffico era poco sostenuto.

Sul posto i Vigili del fuoco per rimuovere gli animali dalla carreggiata e la Poolizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per individuare il proprietario dei cavalli, che ora rischia una pesante multa e una denuncia.