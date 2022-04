Sfondano un posto di blocco investendo due carabinieri e un 17enne

Bruciano l’alt dei carabinieri e investono un militare e un 17enne. Sono stati minuti di follia quelli vissuti nella notte appena trascorsa per il centro di Napoli, dove due persone a bordo di un scooter di grossa cilindrata ha tentato la fuga, dando il via ad un inseguimento da brividi. Arrestati due uomini di 28 e 29 anni.

Erano circa le 3 del mattino quando i due hanno percorso contromano una via del centro. I carabinieri hanno intimano loro di fermarsi. Lo scooter ha rallentato e poi ha accelerato, forzano il posto di blocco. Le due ruote hanno investito il comandante della compagnia di Napoli centro, un secondo carabiniere e un 17enne che stava passeggiando.

E’ così scattato l’inseguimento, fino a quando i due non sono stati raggiunti e bloccati. Per i fuggitivi sono scattate le manette e lo scooter è stato sequestrato. Gli arrestati devono rispondere di resistenza, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale. Per il 17enne investito e i Carabinieri diversi traumi contusivi e lesioni ma fortunatamente stanno tutti bene.