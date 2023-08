Investe il fidanzato fermo al semaforo con la moto e lo manda in ospedale

Incredibile incidente avvenuto a Piedimonte San Germano, comune ciociaro di 6mila anime a 40 minuti da Frosinone. La protagonista è una giovane donna, residente in un comune limitrofo che, con la sua auto, una volta scattato il verde, ha urtato la moto su cui stava viaggiando il compagno. L'uomo era fermo al semaforo e stava aspettando il verde. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri,

L'arrivo dei soccorritori e il trasferimento in ospedale

L’impatto è stato talmente violento che l’uomo è stato sbalzato in aria è caduto rovinosamente a terra. Per questo motivo è stato soccorso dal personale Ares 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassino che stanno cercando di fare luce sulla vicenda.

