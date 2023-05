Furgone travolge due coniugi, arriva un'altra auto e investe un pedone

Stava effettuando alcune consegne quando un corriere alla guida di un furgone centrato due anziani coniugi. Ad avere la peggio è stata la donna che è stata sbalzata a terra. Poco dopo il conducente di un'altra auto, forse distratto dall'incidente appena avvenuto, ha investito un altro pedone. È successo stamattina intorno alle 11.30 ad Ancona.

La donna protagonista del primo investimento è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale con una sospetta frattura al femore. Nessuna grave conseguenza invece per il marito. Ferito anche un altro pedone che è rimasto seduto a terra in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Anche per lui soltanto un grande spavento ma nessuna grave conseguenza. Sotto choc l'autista del furgone che ha giurato di non aver visto i due passanti. Sul posto oltre al 118 anche la polizia locale per i rilievi.