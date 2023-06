Investita da un camion della nettezza urbana in retromarcia: è gravissima

Una donna di 83 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un camion della nettezza urbana in via Forlanini, a Padova. L'anziana si troverebbe in condizioni critiche: e in condizioni critiche: i medici stanno facendo di tutto per salvarla, ma la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine la donna, la donna stava camminando lungo la strada in via Forlanini quando il conducente del mezzo pesante in retromarcia l'avrebbe colpita in pieno. Un urto violento che ha scaraventato a terra la malcapitata. La scena è avvenuta davanti a numerosi testimoni che hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. In via Forlanini sono arrivati i sanitari del Suem 118. La ferita è stata stabilizzata e trasferita d'urgenza in ospedale. Come da prassi il conducente del mezzo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.