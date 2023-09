Travolta e trascinata da un camion dei rifiuti: morta

È deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Raffaele di Milano, la donna di 75 anni investita poco prima delle 11 da un compattatore dell'Amsa in via Trasimeno oggi lunedì 18 settembre.

Come rilevato sul posto da Carmine Guarino e da Alessandro Gemme su Milanotoday, l'anziana sarebbe stata "agganciata" dalla parte posteriore del mezzo pesante che successivamente l'ha trascinata per quasi 80 metri. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'automedica e due ambulanze. L'anziana era in arresto cardiocircolatorio e con numerosi traumi su tutto il corpo. I soccorritori le hanno praticato il massaggio cardiaco e trasportata con manovre rianimatorie in corso al pronto soccorso del San Raffaele. Purtroppo è stato tutto inutile. L'anziana è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Il mezzo pesante è stato posto sotto sequestro.

