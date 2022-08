Investita da una minicar mentre passeggia sul marciapiede: muore una donna

Tragico incidente stradale in provincia di Ancona. Una donna di di 62 anni è stata investita e uccisa da una minicar guidata da un ragazzo. E' accaduto a Fabriano, nell'anconetano, nel pomeriggio di oggi 17 agosto. La donna stava passeggiando sul marciapiede quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, è stata centrata dalla macchina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, Icaro 02 e la Polizia locale. Per la donna era ormai troppo tardi: troppo gravi le lesioni riportate a seguito dello schianto. In corso le indagini.