Attraversa la strada in bici: 13enne travolta sulle strisce, alla guida una 91enne

Un'anziana ultranovantenne ha travolto in auto una 13enne mentre attraversa la strada in bici sulle strisce pedonali. L'adolescente è in gravi condizioni mentre l'anziana donna, 91enne, è rimasta talmente sconvolta da frenare soltanto qualche decina di metri dopo l'impatto.

La ragazzina, che abita a San Polo di Piave e frequenta le medie in paese, era insieme ad altre tre amiche, quando all’improvviso l’auto l'ha falciata nel pomeriggio di ieri 21 gennaio 2023. L’amica che aveva attraversato la strada qualche istante prima di lei ha sentito un botto. Si è girata e ha visto la 13enne stessa a terra, immobile dopo aver battuto la testa sull'asfalto. Provvidenziale l’intervento di un medico che proprio in quel momento stava passeggiando in via Roma. Il professionista ha capito subito che la situazione era grave e non ha perso tempo, riuscendo a farle riprendere conoscenza in attesa dell’arrivo dei sanitari. La giovanissima ferita è stata intubata sul posto e poi caricata a bordo dell’elisoccorso.

L’alcoltest ha dato esito negativo e pare rispettasse il limite dei 50 chilometri orari. Dalle telecamere di sorveglianza potrebbe arrivare un valido aiuto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.