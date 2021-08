Investita e uccisa a 28 anni sulle strisce da un automobilista ubriaco

Una ragazza di Vigevano (Pavia) è morta la notte scorsa all'ospedale San Carlo di Milano dove era stata trasportata dal 118 in condizioni disperate

L'impatto è stato violento, non ha avuto scampo. Una ragazza di 28 anni di Vigevano (Pavia) è morta la notte scorsa all'ospedale San Carlo di Milano dove era stata trasportata dal 118 in condizioni disperate dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la Provinciale 11 a Vittuone, nel Milanese, poco prime delle 21.30. Sembra che la giovane fosse sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto lungo la ex strada statale 11, nei pressi del ristorante cinese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di due ambulanze e un'automedica. I soccorritori hanno trasportato al nosocomio la ragazza in codice rosso e in codice verde sempre al San Carlo un uomo di 33 anni, che sarebbe stato sotto choc per aver assistito all'investimento.

L'investitore, un uomo di 47 anni, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano) lo hanno accompagnato all'ospedale di Magenta (Milano) per effettuare gli esami tossicologici. Secondo le prime informazioni filtrate, scrive MilanoToday, sarebbe risultato positivo all'alcol test con un livello di alcol nel sangue decisamente superiore ai limiti.