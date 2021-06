A piedi sull'autostrada, giovane travolto e ucciso dalle auto in corsa

L'incidente all'alba, nel tratto dell’A1 tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino, in provincia di Frosinone

Un giovane, la cui identità non è stata ancora appurata, è morto dopo essere stato travolto e ucciso dalle auto in corsa mentre camminava lungo la corsia nord dell'A1, nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino, in provincia di Frosinone.

L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima dell'alba, nel territorio di Cassino. A dare l'allarme sono state le persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell’Ares 118 insieme a Vigili del Fuoco e Polizia stradale.

Gli investigatori del comandante Giovanni Cerilli dovranno ora cercare di ricostruire l'esatta dinamica ed identificare la vittima, priva di documenti.