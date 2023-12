Investito mentre attraversa la strada: muore un 43enne

Tragico incidente stradale nel Foggiano. Un migrante di 43 anni, nato in Marocco, è stato investito da una automobile ed è morto questa sera, intorno alle 19, sulla provinciale 88 nei pressi di Stornara, in provincia di Foggia. L'uomo stava attraversando a piedi la strada in un tratto privo di illuminazione. È morto sul colpo.

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo: è morto sul colpo. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ai carabinieri, il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed effettuare i rilievi del caso. Il conducente dell'auto si è fermato.