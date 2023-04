Ragazzo di 19 anni in bici investito da un'auto: gravissimo

Gravissimo. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo molto grave dopo essere stato travolto, in sella alla sue bicicletta, da un'auto in via Corelli a Milano.

L'incidente è accaduto intorno alle 8 di questa mattina. In base a una prima ricostruzione sembra che il ragazzo fosse in sella alla sua bicicletta e si stesse immettendo sulla strada da un passo carraio, quando è stato travolto dall'automobile.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale. Il giovane è stato portato all'ospedale Niguarda dove è stato intubato ed è in condizioni critiche. Prognosi riservata.