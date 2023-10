Non tira il freno a mano, viene schiacciato dalla sua auto

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 26 ottobre, nel centro di Preseglie, piccolo comune in provincia di Brescia. Un uomo di 82 anni è stato investito dalla sua auto. È accaduto, poco dopo le 13, in via Visello Inferiore. Stando a quanto ricostruito finora, l'anziano è stato travolto dalla sua auto, dalle quale era sceso da poco. Il pensionato avrebbe dimenticato di azionare il freno a mano: mentre si dirigeva a piedi verso il cancello di un'abitazione, la vettura, che era in pendenza, avrebbe cominciato a muoversi, finendo per investirlo. L'82enne avrebbe riportato traumi e lesioni importanti.

Scattato l'allarme, sul posto è sopraggiunta un'ambulanza dei volontari dei Odolo e l'elicottero del 118, che è atterrato in un campo della zona. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasferito in ospedale a bordo dell'eliambulanza. Le sue condizioni non sarebbero, per fortuna, critiche. La ricostruzione esatta dell'accaduto è al vaglio della polizia locale della Valle Sabbia: una pattuglia si sta occupando dei rilievi del caso.

