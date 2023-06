Travolto e ucciso da un'auto: è caccia al pirata

Un agricoltore è stato travolto ed ucciso da un pirata della strada mentre si trovava in bicicletta. La tragedia si è verificata nella tarda serata di domenica in via delle Dune a Villa Literno, in provincia di Caserta.

La tragedia

Erano da poco trascorse le 23,30 quando l'uomo, non identificato e che da alcune testimonianze sarebbe originario del Pakistan, stava percorrendo la strada a bordo di una bicicletta. La strada era buia ed il bracciante la stava percorrendo a margine della carreggiata quando all'improvviso è stato travolto da un'auto che percorreva la sua stessa direzione di marcia. Il malcapitato ciclista è finito sul selciato morendo sul colpo mentre l'automobilista è fuggito.

Le indagini

Sul posto è intervenuta un'ambulanza ed i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso del ciclista. Dai primi rilievi non sono emersi segni di frenata al punto d'impatto (segni che compariranno sull'asfalto solo più avanti). Probabile che l'automobilista, complice anche il buio che caratterizza quell'arteria, non abbia visto il ciclista a margine della carreggiata.

I militari stanno verificando l'eventuale presenza di telecamere in zona. Da quanto appreso da alcune testimonianze raccolte sul posto l'investitore sarebbe stato a bordo di un'auto scura. Indagini sono in corso per risalire alla sua identità. Intanto, come da prassi, la bicicletta è stata sequestrata. Il corpo della vittima è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Giugliano in Campania per l'autopsia che con ogni probabilità verrà disposta dal magistrato del tribunale di Napoli Nord.